Nuovo progetto gratuito per i soci del Tennis Club Fasano

Il TC Fasano aderisce ad un progetto gratuito della Regione Puglia: il “Progetto Atelier della legalità. Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”.



Il progetto gratuito è rivolto ai figli e ai parenti dei soci del Tennis Club che abbiano un’età compresa tra gli 8 ed i 16 anni.

Avrà inizio lunedì 12 luglio, per terminare entro l’inizio della scuola e le attività si terranno sia di mattina che di pomeriggio.



Le sedi delle attività laboratoriali saranno:

- il Tennis Club Fasano alla Selva

- il Ciaialab-Laboratorio Urbano a Fasano.



Di seguito l’elenco delle varie discipline presenti nelle attività laboratoriali alle quali si potrà partecipare:

- Laboratorio di grafica, disegno e pittura;

- Laboratorio di fumetto;

- Laboratorio di grafica digitale;

- Laboratorio di fotografia, architettura e paesaggio;

-Laboratorio di modellazione e stampa 3D;

-Laboratorio di ceramica;

-Laboratorio di coding;

-Laboratorio di digital storytelling;

-Laboratorio di robotica educativa.



Gli obiettivi specifici del progetto sono sintetizzati in una pluralità di azioni diffuse di contrasto alle mafie: ricostruire memoria e consapevolezza in maniera condivisa partendo dal basso, lavorare al contrasto culturale e sociale alle mafie attraverso un percorso di approfondimento, elaborazione, racconto e divulgazione, utilizzare linguaggi espressivi contemporanei, attorno a progetti concreti di alleanze tra cittadini, scuole, istituzioni, associazioni, artisti.



Attraverso questo progetto ci si propone di diffondere l’impegno sociale contro le mafie, ricorrendo a laboratori che utilizzano un linguaggio immediato e trasversale: l’arte, la grafica, il fumetto e l’innovazione tecnologica.

Come out-put utilizzando la “graphic novel“, si realizzerà un racconto grafico, che consentirà di spaziare dal fumetto al reportage fotografico passando per l’espressione pittorica.



Per le adesioni è possibile rivolgersi presso la segreteria del Tennis Club in Viale del Leccio, 2 - 72015 Selva di Fasano