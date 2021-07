«O-maggio all’Infanzia», un programma di 48 eventi per bambini e ragazzi

I laboratori teatrali e dedicati al riciclo e all’ambiente, le letture nel parco, gli spettacoli, il cinema e persino una originalissima passeggiata sugli asini con merenda sull’aia. E ancora le escursioni guidate con pic nic immersi nella natura, lo yoga per i più piccoli, convegni e presentazioni di libri e il belly painting per le mamme in attesa con decorazione del pancione e rilassamento muscolare. Insomma, un programma ricchissimo con eventi davvero per tutte le fasce d’età, anche per le vite che nasceranno.

È la quinta edizione di «O-maggio all’Infanzia», il cartellone elaborato dall’amministrazione in collaborazione con le associazioni del territorio. Il primo appuntamento c’è già stato oggi con lo yoga per i bambini: ogni giorno di luglio avrà eventi diffusi su tutto il territorio per un totale quasi 50 eventi, per la precisione 48.

Di solito la rassegna è a maggio, come ricorda il titolo, e copre una settimana, quest’anno, causa pandemia, gli appuntamenti sono stati spostati, ma moltiplicati e sviluppati nell’arco di 31 giorni per consentire ai più piccoli di riappropriarsi di momenti di socialità perduta e degli spazi all’aperto più belli del territorio fasanese: i boschi, i parchi, le piazze, le marine.

«In questi anni il segno del cambiamento della nostra amministrazione è stato quello di porre un’attenzione particolare alle nuove generazioni convinti dell’idea che la cultura debba partire dai più piccoli per arrivare a tutti – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Questo cartellone di eventi dimostra che è possibile programmare e realizzare eventi a misura di ogni età. Abbiamo fortemente voluto che la rassegna fosse itinerante perché la cultura è un viaggio: un viaggio personale di crescita che a Fasano diventa viaggio concreto di arricchimento per la tutta la comunità. Un arricchimento che passa anche dalla valorizzazione dei luoghi più belli che sono, allo stesso tempo, contenitori e contenuti di proposte culturali di qualità eccellente. Ringrazio l’assessore Cinzia Caroli per l’impegno, l’ufficio Cultura del Comune, il coordinamento delle associazioni guidato da Maria Teresa Maggi e tutte le associazioni per la creatività, la qualità e l’entusiasmo».

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (tranne i film «100% lupo» e «Crudelia» al costo di 3 euro e la rassegna di teatro a Casina Municipale al costo di 5 euro) e su prenotazione (ai numeri indicati nel cartellone).

«Il valore aggiunto di questo programma è il grande spessore pedagogico che c’è in ogni appuntamento – spiega l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –. Ogni evento è stato studiato pensando davvero alle fasi evolutive dei bambini. Nulla è casuale, c’è una ratio educativa dietro ogni attività. Sarà un o-maggio itinerante che consentirà alle famiglie di muoversi sul territorio e godere delle bellezze che abbiamo. Come ogni anno il nostro cartellone è un dono ai nostri meravigliosi bimbi e alle famiglie, un omaggio di cultura affinché possiamo tornare a vivere momenti di crescita all’insegna della spensieratezza».

Calendario completo «O-maggio all'infanzia» al link

https://www.comune.fasano.br.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_1407.html?fbclid=IwAR2W3Lqafo-f7IfjytBLRuRoR96XOBvuMT9ol4nzJqiQoJbVf6u5kaGpbxs