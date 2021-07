Si è svolto il 29 giugno 2021 presso la Masseria Torre Coccaro “l’Outdoor Management Meeting” della Lepore Mare S.p.A.

Dopo il lungo periodo di restrizioni dovuto al Covid, la Lepore Mare ha ripreso l’attività di formazione “in presenza” con il proprio management, con l’obiettivo di condividere i risultati e le strategie sottese, accompagnare l’evoluzione manageriale del proprio team e rafforzare lo spirito collaborativo, aspetti imprescindibili per affrontare e vincere le importanti sfide del mercato.

Al meeting hanno partecipati tutti i responsabili delle diverse divisioni: vendite, acquisti, amministrazione, operation e qualità, coinvolti attivamente in una giornata intensa e ricca di contenuti di notevole spessore.

«Credo molto in questi momenti di incontro – afferma Gianni Lepore, Amministratore Unico – perché consentono di condividere risultati importanti e di confrontarci per capire come migliorarli. Noi siamo un’azienda strutturata che si trova al Sud e che ogni giorno affronta un mercato difficile, composto anche da soggetti che percorrono percorsi meno lungimiranti. Per questi motivi ritengo che la formazione e la condivisione siano strumenti fondamentali per differenziarci e perseguire un miglioramento continuo».

Durante l’evento sono stati comunicati anche i progetti di sviluppo del prossimo biennio.

La serata si è poi conclusa con la cena organizzata al Coccaro Beach.