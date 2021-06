Volley B2 femminile, conferenza stampa per la promozione del Volley Il Podio Fasano

«Radio Norba Cornetto Battiti Live», nella prima puntata di questa sera c’è anche Fasano

Fasano protagonista nella prima puntata di «Radio Norba Cornetto Battiti Live» che andrà in onda oggi 25 giugno su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv (21. 15). E da metà luglio la trasmissione sarà in prima serata su Italia 1 oltre che in replica