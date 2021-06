Oggi la prima edizione della «Merenda nell’Oliveto» a Pozzo Faceto

Si svolgerà oggi, 26 giugno, a Pozzo Faceto la prima «Merenda nell’Oliveto», appuntamento organizzato dall'assessorato alle Attività produttive di Fasano nell'ambito delle iniziative dell'associazione Città dell'olio.

«Questo momento di festa ed a cui potranno partecipare adulti e bambini avrà inizio con il raduno davanti all'antico Santuario di Pozzo Faceto – comunica l’assessore Amati -, luogo di grande valore storico oltre che, naturalmente, religioso legato a doppio filo col culto della Madonna del Pozzo e con il baliaggio retto dai Gerosolimitani.

A seguire, percorreremo in auto un tratto della via francigena del sud, per poi raggiungere il Parco Ippico L. Zizzi tra i cui olivi secolari passeggeremo, incantati dalle loro forme e narrazioni.

Dopo questi momenti, tra storia e natura, guidati dalla biologa Marialucrezia Colucci della Coop Serapia, gusteremo la merenda narrata dall'agronomo Paolo Leoci de “L'Accademia dei tipici”.

La degustazione - Cartoccio di frittura di pesce dell'Adriatico in Oevo alto fenolico e Semola di Grani antichi, Barattiere fresco a fette e calice di Vino Bianco - sarà servita dall'eccellente ristorante “La Manna del Pozzo”

Un piccolo viaggio nelle nostre campagne che ci permetterà di stare all’aria aperta assaporando oltre il piacere della riscoperta della convivialità, i meravigliosi luoghi ed gli eccellenti prodotti della Città e delle sue aziende».

L'evento è gratuito.

Necessaria la prenotazione anche su Whastapp al n. 3286474719