L’ApsifaSano rinnova le cariche sociali: la dott.ssa Mariangela Demola è il nuovo presidente

L’apsifaSano ha rinnovato le cariche sociali del sodalizio. Dopo due amministrazioni guidate dal Presidente Dott. Orazio Rubino che era dimissionario per scadenza del mandato e non più candidabile per Statuto, nella Assemblea Ordinaria tenuta la settimana scorsa si è provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo che risulta così composto:

Dott.ssa Mariangela Demola Presidente, Dott.ssa Maria (Mariella) Pipoli Vice Presidente

Dott. Gianfranco Iuliano Segretario, Dott.ssa Apollonia (Lorena) Barbarito Tesoriera,

Consiglieri: Dott.sse Ivana Ancona, Tonia Di Bello, Antonietta Mancini.

Rinnovati anche i due Collegi. Quello dei Sindaci così formato: Dott.ri Roberto Decarolis, Luigi Pugliese, Lucrezia Carbonara (Presidente) e quello dei ProbiViri con le dott.sse Sandra Legrottaglie, MariaSerena Ruppi e Orazio Rubino (Presidente).

Dopo sei anni di vita associativa durante i quali si sono organizzate svariate attività per i soci, ma soprattutto per la cittadinanza, per le scuole, per altre realtà associative e istituzionali (impossibile descriverle tutte in poco spazio), l’apsi con il nuovo Consiglio e la nuova Presidente, vuole continuare nel solco già tracciato ma rinnovando anche i propri programmi con nuove iniziative. Tra queste la riproposizione di un nuovo Sito web e il rifacimento dello Statuto per adeguarlo alle nuove necessità previste dalla Legge del Terzo Settore. Un altro degli obiettivi che ci si propone è quello di incrementare il numero degli associati, così da essere ancora più capaci di organizzare le attività. L’apsifaSano è ormai parte integrante ed attiva del tessuto associativo e della comunità fasanese e tale vuole rimanere.