Via Attoma, rotatoria danneggiata: è già in riparazione

Un incidente l’ha danneggiata nella notte, ma i lavori di riparazione della parte compromessa sono già programmati e saranno avviati nelle prossime ore.

Nella notte tra ieri e oggi un tratto della rotatoria che unisce via G. Attoma, via V. Gentile e la SP5 è stata distrutta a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura.

Ma la rotatoria sarà presto ripristinata, rassicura il sindaco Francesco Zaccaria:

«Gli uffici competenti hanno già dato mandato alle maestranze di ripristinare lo stato dei luoghi – spiega il primo cittadino –. I lavori saranno effettuati nel più breve tempo possibile e le spese saranno a carico dei chi ha causato l’incidente. Via Attoma è una bretella di snodo fondamentale della viabilità, una strada che abbiamo costruito con grande impegno, un’opera pubblica importantissima, perché mette in sicurezza una parte importante della nostra città, dove sono presenti due scuole e dove sta sorgendo un nuovo quartiere residenziale. È’ la strada giusta verso una Fasano sempre più vivibile e per questo ci teniamo particolarmente».