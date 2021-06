Emergenza Covid-19, i positivi a Fasano sono 5

Sono 5 i casi di positività al Covid-19 secondo il report settimanale della Asl di Brindisi.

Nello specifico i positivi sono tutti da riferirsi alla fascia di età tra i 19 e i 64 anni.

«I contagi sono scesi ulteriormente e questa è un’ottima notizia – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Ricordo che da lunedì non sarà più obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto in Puglia come in tutte le zone bianche, ma in attesa del raggiungimento dell’immunità di popolazione è sempre consigliabile indossarla nei luoghi più affollati e comunque sempre nei luoghi al chiuso. Questi dati ci fanno guardare con sempre più fiducia e serenità alle prossime settimane».