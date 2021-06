Grazie ad un contributo della Fondazione Internazionale del Lions Club, il distretto pugliese ha acquistato quasi 600 scatoloni di pasta Granoro, partner dell’iniziativa, da distribuire alle famiglie in difficoltà in tutti i comuni della Puglia dove è presente almeno un Leo Club.

Il contributo è stato erogato a seguito della presentazione del progetto “I Leo pugliesi contro la fame”, risultato vincitore presso la sede internazionale dei Lions di una donazione in denaro interamente devoluta all’acquisto di alimenti.

La rete che è stata attivata al proposito coinvolgerà le associazioni locali, le amministrazioni pubbliche, la protezione civile, la Croce Rossa, la rete pastorale delle parrocchie e i Lions Club, che veicoleranno la distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie indigenti.

L’iniziativa si svolgerà nell’intorno delle giornate del 12 e 13 luglio, riconosciute dai Lions europei come le giornate internazionali della LCIF, la Fondazione Internazionale dei Lions Club.

In particolare il Leo Club Fasano nella giornata di giovedì 17 giugno ha aderito all’iniziativa e ha deciso di destinare le 24 scatole alimentari al Market Solidale di Fasano in modo da poter contribuire fattivamente all’emergenza alimentare del territorio. Il presidente Mirka Sarcinella ha dichiarato: «Siamo molto felici ancora una volta di aver lasciato il nostro segno, sicuri di aver fatto del bene per la nostra comunità».