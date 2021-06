Grest 2021, si sogna in grande negli oratori di Fasano Copyright: n.c.

Tutto pronto per il Grest, le tradizionali attività estive dei due oratori di Fasano che si svolgeranno nei pomeriggi di tutto il mese di luglio con la finalità di offrire un servizio ludico, ricreativo e formativo a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Anche quest’anno il Grest sarà organizzato dall’ANSPI “Oratorio del Fanciullo” e dall’ANSPI “don Cosimo De Carolis” presso la chiesa Maria SS. De La Salette, nell’ambito del progetto “Oratori insieme” in sinergia con i Servizi Sociali del Comune di Fasano.

Il filo conduttore dell’edizione 2021 del Grest sarà la storia del Grande Gigante Gentile (GGG), contenuta nel romanzo pubblicato nel 1982 dallo scrittore inglese Roald Dahl e al quale è stato ispirato il film di Steven Spielberg del 2016. Un Grest che aiuterà i piccoli partecipanti, ma anche i tanti volontari più grandi, a riscoprire la bellezza dell’essere sognatori e l’importanza di non rinunciare mai ai propri sogni. Un segno di speranza che guarda al futuro dopo questo periodo di pandemia che ci sta ancora accompagnando.

Doppia sede per un appuntamento doppio che ha l’obiettivo di riuscire ad accogliere quanti più ragazzi possibili in osservanza delle normative per la prevenzione dal Covid-19. Anche quest’anno, infatti, i posti saranno limitati e la gran parte delle attività saranno svolte all’aperto o nei grandi spazi interni che i due oratori offrono.

Per maggiori informazioni, iscrizioni o disponibilità a diventare volonari, ci si può rivolgere ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì presso uno dei due oratori del progetto.