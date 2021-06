Il fasanese Maurizio Cuoco nominato Cavaliere della Repubblica

C’è anche il fasanese Maurizio Cuoco tra le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana del 2020. È Maurizio Cuoco, Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso il commissariato della polizia di Stato di Monopoli, che è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Il fasanese è stato premiato mercoledì 16 giugno, a Brindisi, nei giardini di palazzo Montenegro.

Alla cerimonia di consegna delle onorificenze, presieduta dal prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, ha partecipato il questore di Brindisi Fernando Rossi e l’assessore comunale Luana Amati che hanno consegnato il prestigioso titolo.

L’onorificenza di cavaliere viene infatti conferita dal Capo dello Stato per benemerenze acquisite nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nella carriera civile e militare.

«A nome di tutta la comunità fasanese faccio i complimenti all’assistente capo Maurizio Cuoco per l’onorificenza ricevuta che è riconoscimento di altissima caratura morale e professionale – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. La nostra città è orgogliosa di annoverare tra i concittadini personalità illustri che si distinguono ogni giorno nell’esercizio quotidiano delle loro funzioni per dignità, competenza, spirito di servizio, senso del dovere e disciplina».

«Maurizio Cuoco – spiega l’assessore Luana Amati - è stato insignito di tale onorificenza per l’impegno profuso nello svolgimento di diversi incarichi affidatigli, per le capacità professionali e morali che gli hanno consentito di raggiungere i migliori risultati in diverse operazioni di Polizia, in particolare rivolte al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona, per i meriti acquisiti con indiscusso impegno nel servizio del volontariato in diverse associazioni locali».