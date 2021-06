Oggi altre due vie intitolate alla memoria Ernest Verner e Domenico Modugno

Oggi, giovedì 16 giugno, alle ore 18, in piazza Ciaia, davanti a Palazzo di Città, il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore alla Toponomastica, Luana Amati, in una breve cerimonia, illustreranno le biografie dei personaggi a cui saranno intitolate le due strade: una a Fasano per l’artista Ernest Verner e una a Torre Canne per il cantautore Domenico Modugno.

Al termine della cerimonia è previsto lo scoprimento in loco delle targhe.