Revisione della numerazione civica, si parte nei prossimi giorni

Sarà avviata nei prossimi giorni la revisione e il rifacimento della numerazione civica esterna come previsto dalla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (legge anagrafica) e dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico).

A occuparsi della procedura saranno i tecnici di GESITALIA Srl, società affidataria del servizio, i quali saranno muniti di apposito tesserino vidimato dal Comune di Fasano e completo della fotografia di riconoscimento.

«Invitiamo i cittadini a collaborare - dice il sindaco Francesco Zaccaria -. Il personale addetto al servizio, che dovrà farsi identificare, è tenuto al rispetto della normativa sulla privacy e fornirà ogni informazione ai cittadini che ne faranno richiesta. Continuiamo il lavoro di riordino della toponomastica che abbiamo avviato sin dal nostro insediamento. Questo settore della vita amministrativa, apparentemente di secondaria importanza, ha delle ricadute pratiche molto importanti per tutti i cittadini. Per tale ragione è stato oggetto delle nostre attenzioni e, grazie alla collaborazione di dirigenti e funzionari, fornisce risposte rapide e puntuali alle esigenze della cittadinanza».

«Sin dall’insediamento - commenta l’assessore alla Toponomastica Luana Amati - abbiamo volto particolare attenzione alla Toponomastica. Comparto questo che, pure essenziale per la vita dei cittadini, non risultava per nulla attenzionato né tantomeno organizzato.

Ringrazio, per questo, l’intero settore Toponomastica del Comune, con i Dirigenti Giuseppe Carparelli e Antonello Carrieri (responsabile dell’istituito Ufficio relativo) per il proficuo e continuo lavoro svolto nell’ultimo quinquennio.

Un’attività questa di riordino della Toponomastica cittadina che sta riguardando anche la revisione dei numeri civici, considerato che tante criticità si erano accumulate negli ultimi vent’anni, e che mano a mano interesserà l’intero territorio comunale procedendo da sud verso nord.

Abbiamo, dunque, disposto di dare priorità al centro urbano di Montalbano, seguito dalle frazioni di Speziale e Pozzo Faceto, in quanto tali zone presentano maggiori criticità nella numerazione degli accessi e nella predisposizione di segnaletica toponomastica, rispetto alla restante parte del territorio.

Per questo, nei prossimi giorni personale incaricato dalla ditta affidataria del servizio di revisione – munito di tesserino e di gilet identificativo - effettuerà in loco la rilevazione dei dati».

Si procederà all’individuazione di tutti gli accessi esterni.

In caso di assenza dei proprietari/utilizzatori delle unità immobiliari servite dai varchi di accesso rilevato, sarà rilasciato nella cassetta postale un apposito modello di «Richiesta dati», che potrà essere recapitato a mano o a mezzo del servizio postale al Comune di Fasano, Piazza Ciaia - 72015 Fasano (Br), o anche trasmesso per posta elettronica all’indirizzo anagrafe@comune.fasano.br.it .

Per ulteriori informazioni e chiarimenti l’Ufficio Demografico riceverà il pubblico in orario d’ufficio e potrà essere anche contattato telefonicamente al numero 080 4394264, inoltre è possibile contattare la società Gesitaliasrl al numero verde 800 624 309.