Emergenza Covid-19, i positivi a Fasano sono 11

Sono 11 i casi di positività al Covid-19 nel territorio di Fasano secondo l’ultimo bollettino della Asl.

Nello specifico c’è un positivo (pari al 9,1%) nella fascia di età tra gli 0 e i 18 anni e i restanti 10 (pari al 90,9%) tra i 19 e i 64 anni.

«Con il passaggio della Puglia in ZONA BIANCA - spiega il sindaco Zaccaria - sono diminuite le restrizioni imposte, ma non deve ridursi il nostro senso di responsabilità. I numeri dei casi sono bassi, ma ci dicono che il virus non è ancora stato sconfitto. Rinnovo, quindi, il mio invito alla prudenza e al rispetto delle normative anti-Covid: mascherina usata correttamente coprendo naso e bocca, distanziamento fisico e igienizzazione delle mani. Ricordo che queste regole sono la prima arma contro la diffusione del virus e, insieme ai vaccini, ci aiuteranno a sconfiggere il Covid e a vivere una estate di ripartenza e di ripresa per tutto il nostro territorio»