Festeggiamenti Santi Patroni a Fasano: domenica la celebrazione religiosa presieduta dal vescovo

La terza domenica di giugno ricorre la festa in onore dei Santi patroni di Fasano, la Madonna del Pozzo e San Giovanni Battista.

Le vicende legate all'infezione da Covid-19 e le norme per limitare il contagio non consentiranno, anche per quest'anno, di poter organizzare i festeggiamenti con la tradizionale cornice di luci, bancarelle, spettacoli e celebrazioni religiose pubbliche.

Tuttavia, il Comitato Festa Patronale, presieduto da Giuseppe Ancona, d'intesa con il don Sandro Ramirez, Priore in Fasano, ha messo a punto un calendario di festeggiamenti che, pur in maniera ridotta e simbolica, consentirà di onorare i Santi Patroni della città di Fasano.

Così, domenica 20 giugno alle ore 19,00 nella Chiesa Matrice si svolgerà la celebrazione religiosa presieduta dal vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli, mons. Giuseppe Favale; per consentire a tutti di poter seguire la liturgia, dato il limitato numero di persone che potrà essere presente in chiesa, la santa messa sarà trasmessa in diretta TV da Canale 7 e via radio attraverso Radio Diaconia.

Si tratta di un piccolo programma che rappresenta soprattutto la voglia di onorare i Santi Patroni e di un graduale ritorno a iniziative, manifestazioni e appuntamenti che da sempre caratterizzano la ricorrenza nella speranza che il prossimo anno si possa finalmente onorare la Madonna del Pozzo e San Giovanni Battista con tutti quei momenti che da sempre caratterizzano la festa patronale.