I volontari, allarmati dal seguente dato del sito geoverdose.it hanno deciso di prendere in mano la situazione e di fare qualcosa per contrastare l’abuso di droga: da Gennaio 2021 ad oggi in Italia sono stati segnalati 72 decessi per overdose da sostanze stupefacenti.

Quindi, in questi giorni i volontari dell’O.d.V. (Organizzazione di Volontariato) Dico NO alla droga Puglia, erano presenti nel centro città di Fasano per distribuire il materiale informativo gratuito del programma “La Verità sulla Droga” ai cittadini e ai commercianti.

Ormai da anni i volontari portano avanti questo tipo di iniziative in quanto sostengono che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.

Infatti, Dico No alla droga Puglia, oltre alla distribuzione di materiale informativo, organizza webinar gratuiti, attività sportive, conferenze nelle scuole, iniziative culturali e molti altri tipi di progetti, sempre con il messaggio “No alla droga”.

Le attività dei volontari non si fermeranno e continueranno nei prossimi week-end.