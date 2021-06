«O-maggio all'infanzia», pubblicata la manifestazione di interesse

C’è tempo fino al 21 giugno per partecipare alla manifestazione di interesse rivolta alle associazioni del territorio che intendano contribuire alla organizzazione degli appuntamenti nell'ambito del cartellone «O-maggio all'infanzia».

La rassegna, organizzata dall'amministrazione comunale, è dedicata a bambini e ragazzi e quest'anno eccezionalmente si svolgerà nell'arco di tutto il mese di luglio.

«La collaborazione con le associazioni del territorio è punto imprescindibile per l’ottima riuscita di questo appuntamento – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Un appuntamento immancabile nel panorama di iniziative che la nostra amministrazione rivolge da sempre a bambini e ragazzi e che segna la ripresa delle iniziative in presenza rivolte alle nuove generazioni. I nostri giovani finalmente potranno ritornare alla socialità che la pandemia ci aveva tolto con tante attività realizzare a misura della loro età. Per questo è fondamentale la sinergia con le realtà di Fasano che si occupano quotidianamente di costruire attività per i più piccoli e che ringrazio per tutto quello che fanno e che hanno fatto anche in questi mesi resi difficili dal Covid».

«Con questo avviso - dichiara l'assessore Caroli - ci rivolgiamo a tutte le associazioni affinché possano, ciascuno per il proprio "campo d'azione", proporre eventi rivolti ai bambini nell'ambito di tre aree: ludico-sportiva; escursioni guidate; teatro e piccoli spettacoli. Ringrazio sin da ora le associazioni per il contributo che vorranno fornire a questa iniziativa tanto apprezzata in città. Sono sicura che riusciremo, con la consueta sinergia e l'entusiasmo di sempre ad organizzare degli appuntamenti rivolti ai bambini, che di certo saranno divertenti, coinvolgenti ed entusiasmanti per loro e per le rispettive famiglie».