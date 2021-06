Montalbano, una nuova palestra per la scuola media «G. Fortunato»

Una nuova palestra per Montalbano. Domani, giovedì 10 giugno, nella scuola media «G. Fortunato», nella frazione di Fasano, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei lavori di completamento della palestra dell’istituto.

«Dopo decenni di anni di attesa finalmente Montalbano avrà una palestra dove i nostri studenti potranno fare sport e attività in sicurezza e in un luogo sicuro, efficiente e al passo con i tempi – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Questa struttura è un altro impegno che la nostra amministrazione porta a termine e che si inserisce nella politica di miglioramento dell’impiantistica scolastica e sportiva del nostro territorio, aspettando il palazzetto dello sport che sarà la ciliegina sulla torta della programmazione portata avanti in questi anni».

Interverranno: il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Pagnelli, l’assessore all’Edilizia Pubblica e Privata Gianluca Cisternino, il vicepresidente della Provincia di Brindisi Giuseppe Pace e la dirigente del settore Lavori Pubblici Rosa Belfiore.

L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19 con obbligo di indossare la mascherina su naso e bocca e rispettare il distanziamento.