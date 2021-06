Sfalci e potature, ecco le modalità di ritiro a Fasano

È attivo su tutto il territorio di Fasano il servizio di ritiro sfalci e potature in collaborazione con la GialPlast. Il servizio avviene solo su prenotazione chiamando al numero verde 800.115888 (da fisso) e 3701037842 (cellulare).

Il ritiro viene effettuato il venerdì in tutti i mesi dell’anno. A luglio e ad agosto oltre al venerdì il ritiro è possibile anche il mercoledì.

La modalità di conferimento prevede l’utilizzo di massimo tre buste trasparenti o semitrasparenti (no buste nere) e di massimo tre fascine.

«Invitiamo i cittadini a usufruire di questo servizio - dice l’assessore all’Agricoltura e all’Ambiente Gianluca Cisternino – un servizio che è indispensabile per garantire la pulizia e il decoro di giardini e ville in particolar modo in questo periodo dell’anno dove il problema del conferimento degli sfalci e delle potature è particolarmente presente. Ringraziamo la GialPlast e vi invitiamo come sempre a collaborare affinché il servizio funzioni al meglio e ci consenta di mantenere ordinato e pulito il nostro territorio a beneficio di tutti».