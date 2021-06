Us Città di Fasano - Az Picerno: 0-1 (0-1) Copyright: Riccardo Dibiase - Ufficio Stampa Us Fasano

“Meglio tardi che mai”, i proverbi difficilmente hanno torto. La squadra biancazzurra del miracolo salvezza riesce ad abbracciare il suo pubblico in extremis, nella 33esima giornata di campionato di Serie D ovvero nell’ultima partita casalinga di questa stagione. Emozioni forti e il giusto tributo a questi ragazzi che, nonostante la sconfitta per una rete a zero, sono autori del raggiungimento della salvezza e della permanenza in quarta serie per il terzo anno consecutivo.

Una salvezza insperata, rincorsa e sognata per tanto tempo, e alla fine ampiamente meritata grazie anche e soprattutto all’egregio lavoro svolto da mister Vito Costantini e dal suo staff, ennesima “scommessa-tecnica” vinta dal presidente Franco D’Amico.

La gara: alla fine, o meglio all’inizio, la spuntano i lucani grazie ad un gol dell’ivoriano Kone arrivato esattamente dopo 1’ e 18’’ che insacca facilmente su cross di Dettori. Disattenzione difensiva fatale per i biancazzurri che nonostante i vari tentativi di Dambros, Melillo e Lopez Petruzzi (quest’ultimo autore di un colpo di testa di un soffio sopra la traversa, su calcio d’angolo di Melillo) non riescono a rimettere in sesto la gara.

Altro momento clou arriva al 44’pt con D’Angelo che va giù dopo un contrasto in area con Lopez Petruzzi e l’arbitro decreta la massima punizione. Suma è portentoso nel neutralizzare il tiro dagli 11 metri di Iadaresta.

Ripresa con poche emozioni, la gara è stata giocata sostanzialmente a centrocampo ed è stata caratterizzata da diversi falli e momenti di tensione, sia in campo che in panchina.

«Abbiamo pagato caro una disattenzione dopo un minuto – ha commentato mister Costantini a fine partita – in ogni caso, abbiamo mantenuto le promesse della vigilia e abbiamo venduto cara la pelle. Il Fasano non regala niente a nessuno, questo tipo di atteggiamento non rientra nella mentalità societaria. Abbiamo giocato la nostra gara contro una grande squadra, abbiamo subìto e siamo stati caparbi nel reagire. Peccato per il risultato e per non avere dato l’ultima soddisfazione alla nostra gente. Adesso ci godiamo questo traguardo raggiunto con mille difficoltà e ci tengo a ringraziare sonoramente e orgogliosamente tutti i miei ragazzi e tutti i componenti del mio staff tecnico».

TABELLINO

Us Città di Fasano-Az Picerno: 0-1 (0-1)

Us Città di Fasano: Suma, Urquiza (29’st Lopez), Dorval, Meduri, Lopez Petruzzi, De Miranda, Gille (20’st Amoruso), Bernardini (43’st Losavio), Dambros, Melillo, Gentile (30’st Dellino).

A disposizione Leone, Camara, Urruty, Calabria, Trovè. Allenatore: Costantini.

Az Picerno: Giuliani, Pitarresi, Dametto, D’Angelo (30’st Esposito), Dettori, Stasi (34’st Togora), Guerra, Konè (20’st Carnevale), Allegretto, Albadoro (15’pt Iadaresta), Kosovan (12’ st Finizio).

A disposizione: Siani, Girasole, Oyewale. Allenatore: Palo.

Rete: 1’p.t. Konè (P)

Arbitro: Barbiero di Campobasso. Ammoniti: Konè (P), D’Angelo (P). Rec. 2’pt; 5’st.

Spettatori: 900 circa.