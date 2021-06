Progetto «Hermes», Fasano protagonista in «Senti cosa ti dico. Tutti insieme per Rai YoYo»

Un pomeriggio completamente dedicato ai più piccoli con animazioni teatrali pensate appositamente per loto e un video intervento di Oreste Castagna.

È «Senti cosa ti dico. Tutti insieme per Rai YoYo», l’evento finale del progetto Sparc (Creativity Hubs for Sustainable Development through the Valorization of Cultural Heritage Assets), promosso dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito di «Hermes - Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest», finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V/A Grecia-Italia 2014-2020.

L’appuntamento è il 6 giugno alle 17.30 al laboratorio urbano.

Il progetto ha portato avanti un’azione intitolata «Video Storytelling: dal teatro, alla narrazione televisiva», coordinata da Oreste Castagna. L’iniziativa coinvolge Fasano ed altre 9 altre realtà interessate nei mesi scorsi dalle attività dei progetti di cooperazione attuati dal TPP: Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Margherita di Savoia, Molfetta, Barletta e la frazione di Canne della Battaglia, Bitonto, Locorotondo, la frazione fasanese di Montalbano, San Vito dei Normanni e Aradeo.

Nell’ambito dell’iniziativa sono stati condotti laboratori che hanno coinvolto bambini tra i 6 ed i 10 anni, con l’obiettivo di favorire un processo di narrazione registrato in video e audio. Le interviste ai bambini sono state proposte alla Rai, con cui è stata attivata una convenzione per la realizzazione di un apposito programma tv intitolato «Senti cosa ti dico», che andrà in onda su Rai YoYo il 10 giugno 2021 alle ore 16.00.

Nell’intento di condividere con i bambini e le loro famiglie i risultati dell’attività realizzata, nelle città interessate dal progetto si svolgerà in contemporanea, il 6 giugno l’evento intitolato «Senti cosa ti dico. Tutti insieme per Rai YoYo». Durante ciascun appuntamento, a cui prenderanno parte anche i referenti istituzionali dei Comuni coinvolti, saranno mostrate le video-narrazioni realizzate nell’ambito dell’iniziativa e si svolgerà un’attività di animazione teatrale dedicata ai bambini.

Nell’occasione, ci sarà anche uno speciale video-intervento di Oreste Castagna e sarà presentata la trasmissione di Rai YoYo «Senti cosa ti dico». Sono previsti, infine, dei video-collegamenti per mettere in rete tutti i Comuni coinvolti e un documentario sull’evento.

«L’appuntamento di domenica – dice il sindaco Francesco Zaccaria – sarà una occasione di svago e allo stesso tempo di crescita per i bambini fasanesi che potranno godere di un momento pensato e realizzato su misura per loro nell’ambito di un progetto orientato alla crescita dei più giovani nell’ottica di una valorizzazione del territorio in linea con quelli che sono le direttive del progetto Hermes. Affinché, attraverso il gioco, anche i più piccoli possano amare il teatro e le arti e crescere nell’amore della cultura nel segno di quello che è stato uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione: puntare sulle nuove generazioni con azioni pensate a dimensione dei più piccoli e delle famiglie, progetti che non si sono mai fermati nemmeno durante i mesi più difficili della pandemia e questo progetto ne è l’esempio».

«Questa iniziativa, ancora una volta finanziata grazie al Progetto Hermes di cui Fasano è capofila, ci ha dato l'occasione di collaborare con tante belle realtà associative del territorio – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –. In particolare, in questo caso, è stato bello vedere i nostri bambini «in azione» e credo si siano anche divertiti.

Ascolteremo le testimonianze dei nostri piccoli protagonisti, ospiteremo Oreste Castagna (oramai di casa qui in città) e godremo di un pomeriggio interamente dedicato ai bambini che, con scioltezza e sicurezza, hanno fronteggiano interviste, teatro e altre belle situazioni. Un ringraziamento speciale ai presidenti delle associazioni che hanno collaborato in maniera totale con i referenti del progetto».