Oasi botanica della Selva, al via il progetto di recupero

Una oasi che sarà finalmente ritrovata, 20 anni dopo. Più di 10mila metri quadrati che saranno restituiti alla città grazie alla sinergia tra amministrazione e associazioni del territorio.

L’Oasi botanica della Selva tornerà presto a splendere. Sabato 5 giugno l’area sarà formalmente consegnata alle associazioni Comitato Festa San Donato, Pro Selva, Cooperativa «Serapia», Gruppo Agesci Fasano 1 e Comitato Festa Addolorata - Marianna La Varra che hanno sottoscritto il progetto di recupero.

L’appuntamento è alle ore 18.30, nei pressi dell’ingresso dell’orto botanico.

«Tutta l’area tornerà a splendere con un intervento di manutenzione che restituirà bellezza e dignità a uno dei posti più belli del territorio di Fasano, caratterizzato dalla presenza di tutte le essenze tipiche della macchia mediterranea – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Ringrazio il comitato e le associazioni per lo spirito di iniziativa nell’aver proposto il progetto e per l’impegno nell’attuarlo concretamente e con costanza, a testimonianza che, quando le migliori energie del territorio fanno squadra, a vincere è l’intera comunità. Grazie a questo progetto infatti, riqualificheremo un angolo del nostro territorio che era stato abbandonato ma che è ricco di potenzialità in termini di attrattività turistica».

«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta lanciata dalle associazioni e dal comitato – dice l’assessore all’Ambiente Gianluca Cisternino –. A loro vanno i complimenti per la cura, l’attenzione a la determinazione che profondono ogni giorno a tutela dell’area nel rispetto dell’ambiente e delle biodiversità presenti. Con gli interventi in programma l’oasi tornerà a poter essere fruita in assoluta tranquillità e sicurezza dalle famiglie e in particolare dai più giovani».