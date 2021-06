Parte la II ed. del Laboratorio Estivo per Bambini al CiaiaLab, una fabbrica di creatività

Il progetto Laboratorio estivo per bambini giunto alla sua II edizione e promosso dal CiaiaLab - Laboratorio Urbano di Fasano in collaborazione con numerosi altri partner è il progetto pensato per i bambini da 5 a 8 anni, in partenza dal 14 Giugno al 5 Agosto 2021.

L'obiettivo del Laboratorio estivo di quest'anno sarà quello di favorire l’apprendimento dei più piccoli attraverso “il fare”, sperimentando nuove e originali attività attraverso cui imparare e divertirsi. A tal fine, le attività appositamente programmate permetteranno ai bambini di avvicinarsi alla cultura dell’artigianato, alla manualità, alla crea-azione pensati come ingredienti di forte impatto per una crescita di qualità.

I Laboratori saranno unici e creativi; ogni giorno i bambini saranno coinvolti in attività ludico-educative mirate all’ apprendimento attraverso il gioco, la manualità, la sperimentazione e la socializzazione.

Grazie alla collaborazione di numerosi partner, i bambini parteciperanno altresì ad attività innovative all'interno del progetto FabLab del CiaiaLab che mira a diffondere la cultura digitale e che porta i più piccoli a conoscere la tecnologia e l’innovazione, ma anche a riscoprire la manualità e la creatività ideando e creando con le loro mani manufatti artigianali, in legno, in ceramica e altri materiali grazie al contributo dell’Associazione Fatto in Bottega.

Ricco di incontri educativi e divertenti, i bambini potranno riscoprire la socialità e la creatività prendendo parte ai tanti laboratori pensati appositamente per loro, come il laboratorio di inglese, di musica, di cucina e di cucito creativo, laboratori di dipinto e di fumetto, di riciclo creativo con materiali come la carta, la plastica e il legno. Non mancheranno momenti destinati al movimento con tanti giochi all'aperto.

Ogni laboratorio sarà seguito da esperti che sapranno al meglio come stimolare l’apprendimento, far emergere e sviluppare gli interessi e le abilità dei bambini.

Per info e iscrizioni

C.so Vittorio Emanuele 76, 72015 Fasano (Br)

Tel.: +39 0802043624

Mail: info@ciaialab.it

WhatsApp: 3319564461