Riparte il XII Festival Nazionale “Di Scena a Fasano”: ecco le nuove date

«Comunque vada, il Festival tornerà». È il 25 ottobre 2020 e sul palco del Teatro Sociale si è appena esibita la compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra con lo spettacolo “Senza Hitler”. Il nuovo DPCM ha sancito l’ennesima chiusura dei teatri e il mondo si prepara ad affrontare la terza ondata di Coronavirus. Il direttore artistico del Festival Mimmo Capozzi, visibilmente commosso, ha congedato l’affezionato pubblico del Festival con queste parole ma soprattutto con una promessa, ovvero quella di ritornare.

Dopo un inverno rigidissimo sotto tutti i punti di vista, dopo tanti sacrifici e dopo tanti sforzi a livello logistico e organizzativo, il Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” di Fasano è pronto a tornare con la sua opera di diffusione di cultura teatrale, riprendendo il cartellone del XII Festival Nazionale di Teatro “Di Scena a Fasano”. Gli spettacoli si terranno, come da consuetudine, al Teatro Sociale di Fasano e verranno rappresentati nei mesi di ottobre e novembre 2021.

«Riprendere e rilanciare nuovamente un cartellone artistico non è mai semplice - ha dichiarato Mimmo Capozzi, ideatore e direttore artistico del Festival – sono però felice di constatare con soddisfazione la massima disponibilità di tutte le compagnie selezionate e di tutti gli interpreti a voler trovare una soluzione comune. La voglia di rimettersi in gioco è tanta ed è condivisa da tutti. Il Festival riparte e ripartirà in sicurezza. Il nostro Festival è un punto di riferimento per tutti gli appassionati della zona e, voglio essere sincero, quest’anno è mancato particolarmente a me e a tutti gli abbonati abituali, così come si è sentita pesantemente la mancanza di tutto il compartimento teatrale, locale e nazionale. Che possa essere l’ennesimo segnale di un graduale ritorno alla normalità».

Di seguito il cartellone aggiornato con le nuove date: si riparte domenica 17 ottobre alle ore 19:00 con lo spettacolo “Molto piacere” della Compagnia Teatro Impiria di Verona. Domenica 24 ottobre, sempre alle 19:00, la compagnia tarantina “La Cricca” porterà in scena lo spettacolo “Libere clausure”. I successivi appuntamenti vedranno il Teatro Sociale illuminarsi esclusivamente di sabato alle 21:00 con “Il medico per forza” del GAD Città di Trento il 30 ottobre, “Signorina Julie” della Compagnia “Giardini dell’arte” di Firenze il 6 novembre, “Mi chiamo Frankestin” della compagnia “PianoB Teatro” di Como il 13 novembre.

«Dopo otto mesi di sofferte chiusure e durissime situazioni che in tanti abbiamo dovuto affrontare, si intravede, finalmente, la luce della speranza – ha commentato il Presidente del GAT “P. Mancini” Fausto Savoia -. Speranza legata soprattutto alla campagna vaccinale e che certamente ci consentirà di tornare, con i dovuti comportamenti responsabili di ognuno, ad una vita pressoché normale. In questa prospettiva e con entusiastico ottimismo, il Gruppo di Attività Teatrale “Peppino Mancini” sta riprogrammando le proprie attività e, in primis, la ripresa dei restanti cinque appuntamenti della XII edizione del Festival “Di Scena a Fasano” che abbiamo dovuto interrompere subito dopo la prima rappresentazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli abbonati della fiducia che avete riposto nel nostro Gruppo e spero di poterci ritrovare, quanto prima, nel nostro amato Teatro Sociale».

Subito dopo l’estate, il Gat “P. Mancini” e la direzione artistica del Festival divulgheranno le modalità di acquisto dei nuovi biglietti e le modalità di rinnovo per tutti i precedenti abbonati.