Il GAL pubblica il bando “Start up e investimenti per lo sviluppo di aziende”

Un bando che punta a dare slancio all’economia della Valle d’Itria. L’obiettivo è sostenere gli investimenti per la nascita di nuove imprese e/o la diversificazione di quelle esistenti nei settori chiave ed emergenti dell’economia con l’intento di rinnovare e innovare il tessuto imprenditoriale e creare nuova occupazione qualificata nel territorio del GAL. Lo strumento per perseguire tale ambizioso obiettivo è l’ultimo avviso pubblico, in ordine di tempo, pubblicato dal GAL a vantaggio degli operatori di Cisternino, Fasano, Locorotondo e Martina Franca.

Ne parliamo lunedì prossimo, 31 maggio alle ore 17.00, affiancati dalla competenza ed esperienza del Direttore di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino. Il webinar si terrà in diretta Facebook sulla pagina del GAL Valle d’Itria.

«Siamo ormai nel pieno della attuazione del Piano di Azione Locale. Con questi ulteriori 560 mila euro ed ulteriori 300 mila che sono sul nastro di partenza per la prossima pubblicazione di un ulteriore bando alla realizzazione di show room per la commercializzazione di filiere agroalimentari, giungiamo ad oltre 800 mila euro complessivi messi a bando a valere dei Fondi FEASR- Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale- del PSR Puglia 2014/2020», ha dichiarato il Presidente del GAL Valle d’Itria Giannicola D’Amico.

Il Bando che presenteremo nel corso del webinar prevede contributi sia per l’avviamento di attività e che per gli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole. L’avviso, che scadrà il prossimo 14 luglio, comprende due sotto interventi: il premio per l’avvio di attività sarà concesso esclusivamente se il richiedente presenta contemporaneamente domanda di sostegno a valere sul secondo intervento. L’elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva sul sito web del GAL Valle d’Itria nell'area dedicata ai bandi.