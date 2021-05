Workshop in Albania e corso di Digital Marketing finanziabili con Pass Imprese

Il Parco Culturale Gruppo Fortis propone due opportunità di crescita professionale finanziabili con i voucher Pass Imprese, che danno la possibilità ai titolari di Partita IVA di ottenere il rimborso dell’80% sul valore complessivo del corso.

Si tratta di un Workshop in Albania, completato da un Master in Internazionalizzazione e di un corso di Marketing Strategico per Wedding and Event Planner.

Il Workshop in Albania si svolgerà a Tirana e avrà una durata di tre giorni, che vedrà la partecipazione dell’Avv. Giuseppe Galeota e dell’Avvocato Egli Haxhiraj, che ha dato vita allo studio legale e fiscale e tributario Fare Impresa®, punto di riferimento delle imprese italiane in Albania. Occasione in cui incontrare imprenditori italiani presenti in Albania, per ascoltare dal vivo case history e confrontarsi su potenziali collaborazioni di business.

Il Workshop è completato da una Masterclass in Internazionalizzazione, tenuta dall’Avvocato Giuseppe Galeota, e permetterà di apprendere competenze atte a favorire lo sviluppo commerciale verso i mercati esteri.

Questa occasione è utile ad orientare le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione, fino a ricevere gli strumenti principali per accedere al grande mercato dei Balcani, avendo l’Albania come base operativa per le operazioni commerciali.

Il tutto ha un valore di €5.000 a persona, ma, grazie al voucher regionale Pass Imprese, è possibile avere un rimborso pari a €3.500.

Il corso di Marketing strategico per Wedding and Event Planner – in collaborazione con il portale di eventi Zankyou e con l’università telematica Uninettuno University – sarà tenuto dall’esperta di Digital Marketing Simona Spinola, attiva nel mondo della comunicazione dal 2007, ex responsabile marketing e comunicazione di Zankyou Weddings, presente in oltre 20 Paesi nel mondo.

Il corso ha una durata di 20 ore sviluppate in 5 giorni, in cui saranno affrontati e sviluppati i seguenti temi: puntare al target, la brand identity, il marketing plan, storytelling, social e monitoraggio.

Ogni partecipante potrà avere una consulenza privata della durata di due ore con l’esperta Simona Spinola e, grazie alla collaborazione con Zankyou, al termine del corso ad ognuno verrà rilasciato un dal valore di €1.000 spendibile sul portale Zankyou.

Inoltre, i partecipanti potranno seguire il corso online di Marketing del Turismo, rilasciato dalla famosa Università Internazionale Uninettuno.

Il corso ha un valore di €4.000 a persona ma, grazie al voucher Pass Imprese, è possibile avere un rimborso pari a €3.200.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio 2021, per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a info@dantealighieriformazione.it