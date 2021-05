Il CiaiaLab vincitore del Progetto "Rigenerazione Urbana, Sociale ed Economia"

Il CiaiaLab Laboratorio Urbano di Fasano, nell'ambito dell'Avviso a sportello "Spazi di prossimità" rivolto alle organizzazioni che gestiscono attivamente uno o più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all’innovazione sociale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha promosso nuove linee d'intervento per riprogrammare le attività del Laboratorio Urbano atte a riconfigurare gli spazi dal punto di vista fisico, mediante nuovi arredi che garantiscono il distanziamento tra gli utenti, e a riprogettare i contenuti e le sue proposte.

Il progetto vincitore che il CiaiaLab ha promosso è il progetto: "Rigenerazione Urbana, Sociale ed Economia" che parte principalmente dalla riprogrammazione delle attività del Laboratorio Urbano, ridisegnando ed adeguando gli spazi per garantire il rispetto delle direttive sanitarie e il distanziamento sociale.

La Rigenerazione promuove attività culturali, musicali, e artistiche, favorisce la condivisione e lo scambio di idee in un luogo sempre aperto e di tutti, sensibilizza alla creatività attraverso la promozione di attività e progetti legati all’artigianato, coinvolgendo i giovani e i cittadini in una serie di servizi che facilitano la coesione sociale e assicurano benefici economici e il distanziamento sanitario grazie ad alcune linee di intervento:

Erogazione dei servizi in presenza con nuovi arredi, banchi 2.0, che garantiscono velocità nella santificazione degli spazi e l'adeguato distanziamento tra gli utenti. Erogazione dei servizi in modalità a distanza, attraverso l’implementazione di una piattaforma pensata per eventi culturali, artistici e musicali, attraverso cui il Laboratorio Urbano si trasforma in una "piazza virtuale" a disposizione del cittadino. Attraverso il sito web, presentato nei prossimi giorni, sarà possibile accedere gratuitamente a tutti gli eventi online organizzati all'interno del Laboratorio Urbano, ricevere informazioni dettagliate sull'evento in corso, prendervi parte accedendo alla sala conferenza virtuale e seguire la diretta, oppure scaricare la registrazione dell'evento mediante un link. Progettazione di una libreria, ricavata negli spazi di prossimità del Laboratorio Urbano, destinata ad essere usata come libreria sociale nel cuore della città di Fasano.

Il progetto Rigenerazione Urbana, Sociale ed Economia con le azioni messe a sistema intende ridare vitalità al Laboratorio Urbano, riorganizzare e riconfigurare gli spazi e riprogrammare le attività con le regole in materia di distanziamento sociale che daranno nuova fiducia nei comportamenti della collettività, favorendo idee e nuove crea-azioni.