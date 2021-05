Inaugurazione della nuova sede del Centro per l’Istruzione degli Adulti a Fasano

Giovedì 27 maggio alle ore 17 presso l’IPSIA Salvemini sito in via Pacinotti 1 a Fasano si terrà l’inaugurazione della nuova sede del CPIA (Centro per l’Istruzione degli Adulti).

Interverranno il dirigente scolastico del CPIA di Brindisi Mariavittoria Caprioli, il dirigente scolastico dell’IISS “G. Salvemini” Maria Convertino, il dirigente tecnico delll’USR Puglia Stefano Marrone, il dirigente dell’USP Brindisi Giuseppina Lotito, il presidente della Provincia di Brindisi Riccardo Rossi, il vicepresindente della Provincia di Brindisi Giuseppe Pace, il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, l’assessore alla cultura di Fasano Cinzia Caroli.

Modera il Prof. Francesco Soleti.