L’imprenditrice Laura De Mola annuncia: «Francesco Renga in concerto a Fasano»

«Era da un po’ che ci stavamo lavorando... e io morivo dalla voglia di potervelo comunicare! Questa estate finalmente dopo più di un anno potremo ritornare ad “abbracciarci” almeno con lo sguardo, e certamente con la musica. Ecco qui le prime date di questa meraviglia che finalmente può ricominciare!».

È così che Francesco Renga ha annunciato, tramite i suoi canali social, le nuove tappe del suo “ Acoustic Trio - Estate 2021”. E tra le tappe rientra anche la nostra Fasano.

Ad invitare Francesco Renga nella nostra città, ed ad ospitare l’evento in collaborazione con la Vurro Concerti, l’imprenditrice fasanese Laura De Mola che, con la sua associazione “Egnathia”, ha inteso regalare ai fasanesi questa bella “sorpresa”.

Il biglietto dell’evento, infatti, avrà un costo simbolico di 5 euro al fine di poter gestire il flusso di pubblico atteso. Gli incassi, al netto delle spese SIAE per la vendita dei biglietti, saranno devoluti interamente in beneficenza all’istituto Sacro Cuore di Fasano.

«É davvero il caso di dire “era una vita che ti stavo aspettando”, proprio come recita una sua famosa canzone. Ho deciso di donare questo concerto alla città - dichiara Laura De Mola - perché tutti, nessuno escluso, meritiamo un po’ di serenità e spensieratezza dopo questo drammatico anno che, con l’aiuto dei vaccini, potremo presto lasciarci alle spalle. Quale modo migliore se non con la musica? Per questo - prosegue - nasce l’idea di offrire a Fasano l’opportunità di prendere parte ad un concerto di un grande artista al costo simbolico di 5 euro per biglietto. Il ricavato, se da un lato ci aiuterà a gestire i flussi di pubblico in rispetto della normativa anti-Covid, dall’altro sarà un’opportunità per fare del bene: sarà infatti tutto devoluto in beneficenza all’Istituto Sacro Cuore di Fasano. Questo - conclude De Mola - è solo il primo di molti altri eventi (e nomi importanti) che nelle prossime settimane sveleremo ai fasanesi».

Sul palco l’artista sarà accompagnato da Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere) e Stefano Brandoni (chitarre).

L’evento si terrà presso la nuova Arena degli Ulivi, all’interno del centro BS Soccer Team di Fasano.

I biglietti saranno presto disponibili presso il Mondadori Point di Fasano (unico canale di vendita), in via Roma 29. Seguirá ulteriore comunicazione sulla data di inizio della vendita e sui posti disponibili.

Per ulteriori informazioni: 080 5672761