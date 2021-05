Fasano, già 5mila euro raccolti per il restauro della chiesetta di Santa Maria delle Grazie

I Club cittadini Rotary, Lions Club Fasano Host e Lions Club Fasano Egnazia hanno deciso di aderire alla campagna di restauro della chiesetta di Santa Maria delle Grazie di Fasano, in provincia di Brindisi, promossa dall’International Inner Wheel Club. La raccolta è attiva sulla piattaforma GoFundMe.

«La chiesetta, ubicata nel centro storico di Fasano, costituisce notevole valore identitario per la comunità fasanese e non solo. Piccola ma essenziale - si legge nel testo della raccolta - la chiesa offre nella sua semplicità un momento di riflessione a quanti, percorrendo le vie del piccolo centro storico, si fermano anche solo a guardarla».

«Riportare all'antico splendore la chiesetta sopravvissuta all’incuria e ai danni del tempo - continua l’organizzatrice della campagna, Luisa Sportelli - è un'operazione virtuosa che non può non aprirsi alla comunità».

«All’inizio dell’anno, grazie ai fondi recuperati dal Club Inner Wheel - scrive Sportelli - sono stati ripresi i lavori che vedranno la cornice dell’affresco e l’altare riportati all’antico splendore. Un team di tecnici - aggiunge - ha messo a disposizione la propria professionalità per redigere il progetto di restauro. I nomi di tutti i donatori - conclude - verranno riportati in un volume che resterà custodito nell’archivio della chiesa».

La raccolta, che grazie a quattrocento condivisioni ha già raggiunto 5mila euro di donazioni, è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/gfm/RESTAURO-CHIESA-DI-SANTA-MARIA-DELLE-GRAZIE