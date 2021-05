Continuano a diminuire i casi di COVID nel Comune di Fasano: il numero dei positivi al Virus è di 13 unità. Lo comunica la Asl nel consueto bollettino settimanale.

Nello specifico, analizzando i numeri degli attualmente positivi, a Fasano sono 1 (pari al 7,7%) nella fascia di età tra gli 0 e i 18 anni, 9 (pari al 69,2%) tra i 19 e i 64 anni, 2 (pari al 15,4%) tra i 65 e i 79 anni e 1 (pari al 7,7%) oltre gli 80 anni.

«Il calo dei contagi è un ottimo segnale in vista della stagione estiva ormai alle porte e della ripartenza delle nostre attività, ma non bisogna mai abbassare la guardia - dice il sindaco Francesco Zaccaria - per questo vi chiedo come sempre di essere prudenti: mascherina usata correttamente coprendo naso e bocca, distanziamento fisico e igienizzazione delle mani sono la prima difesa dal virus».

Il sindaco inoltre interviene sulla scelta del Governo che da domani posticipa il coprifuoco alle 23: «È una decisione che auspicavamo - dice il primo cittadino - perché favorirà la ripresa della nostra economia. Ci auguriamo che i numeri dei contagi in continua discesa possano spingere il Governo a rivedere anche altre decisioni e in particolare consentire di eliminare il coprifuoco già a partire dal primo giugno (e non dal 21) in modo tale che si possa ulteriormente consentire agli operatori del settore di lavorare con serenità e sempre nel rispetto di tutte le norme».