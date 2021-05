Costa dei Trulli, patto tra nove Comuni per ripartire dopo la pandemia

Un patto tra 9 comuni rilancia uno dei territori più belli e attrattivi al mondo: la Costa dei Trulli per ripartire dopo la pandemia. Una sinergia di forze non solo per produrre un cartellone di eventi, ma per diffondere un concetto di identità progettuale e territoriale molto forte. Con un obiettivo già tracciato: avviare nelle prossime ore una interlocuzione con la Regione Puglia affinché il territorio della Costa dei Trulli divenga sempre più protagonista nelle scelte strategiche regionali e venga riconosciuto come il terzo grande brand turistico regionale accanto a Gargano e Salento.

Questa mattina Fasano è stata presente a Monopoli nel castello Carlo V con il sindaco Francesco Zaccaria in una riunione con i sindaci di Monopoli Angelo Annese, di Alberobello Michele Maria Longo, di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, di Conversano Giuseppe Lovascio, di Polignano a Mare Domenico Vitto, di Noci Domenico Nisi, di Putignano Luciana Laera e di Mola di Bari Giuseppe Colonna.

I sindaci hanno condiviso con grande entusiasmo e determinazione una strategia di promozione molto ambiziosa che vuole valorizzare un territorio che congiunge la costa e i trulli della Valle d’Itria e che ha attratto nel 2019 più tre milioni di presenze.

La formidabile attrazione che viene da questo tratto di costa pugliese (premiato con ben 5 bandiere blu, tra cui quella di Fasano per l’11mo anno consecutivo) e la suggestione e la straordinaria riconoscibilità internazionale dei trulli di Alberobello (che quest’anno festeggiano i 25 anni del riconoscimento Unesco) rappresentano i pilastri del progetto Costa dei Trulli che naturalmente riguarda anche altre realtà territoriali che presto verranno coinvolte.

Il progetto, ribattezzato dal sindaco di Alberobello CT9, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni attraendo l’interesse di un numero sempre maggiore di realtà territoriali.

Oggi i 9 sindaci hanno condiviso progettualità volte a strutturare un’offerta turistica unica che parla al mondo come territorio, superando i campanili. Cultura, intrattenimento, trasporti, servizi turistici, marketing, sono stati i temi all’ordine del giorno sui quali i sindaci si sono confrontati con chiara visione strategica e concretezza.

«Ripartiamo con entusiasmo e con la volontà di creare politiche sinergiche di valorizzazione dei nostri territori, della loro grande potenzialità e attrattività – dice il sindaco Francesco Zaccaria che è stato tra i fondatori di Costa dei Trulli insieme ai Comuni di Monopoli e Alberobello –. L’obiettivo è quello di dare forma e sostanza concreta a un brand che unisce un territorio d’eccellenza e che in un fazzoletto di pochi chilometri raccoglie numeri di turisti cresciuti a livello esponenziale grazie a politiche lungimiranti di destagionalizzazione e incremento della qualità dell’offerta. Siamo già al lavoro per dialogare con la regione per affermare il valore identitario di un territorio che dal mare ai trulli ha peculiarità uniche».