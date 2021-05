Raccolta differenziata a Fasano: errato conferimento della carta

Continua a far registrare numeri da record la raccolta differenziata nel Comune di Fasano. Il nuovo servizio, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e partito a gennaio dello scorso anno, nel mese di aprile 2021 ha toccato la percentuale del 77,01%.

Cifre costantemente oltre il 75% che confermano il Comune di Fasano tra i migliori in tutta la Puglia.

Per non inficiare quanto di buono fatto finora occorre, tuttavia, ribadire alcune regole precise sul corretto conferimento, valide tanto per il servizio porta a porta quanto per l’utilizzo delle isole ecologiche informatizzate che non devono essere scambiate per una discarica.

Particolare attenzione alla frazione della carta. In questi ultimi giorni, infatti, i controlli effettuati hanno fatto emergere la presenza di un quantitativo elevato di buste di plastica e di altre tipologie di rifiuti (ad esempio, bottiglie in plastica o bottiglie di vetro): impurità che rischiano di compromettere i comportamenti virtuosi della maggioranza della popolazione. Va, dunque, ricordato che la carta va conferita direttamente nel mastello o all’interno dell’apposito contenitore dell’isola ecologica, senza l’ausilio di alcun tipo di busta, eccezion fatta ovviamente per quel che concerne i sacchetti in cartone.

Anche il vetro va conferito direttamente nell’apposito mastello o nel contenitore dell’isola ecologica informatizzata senza utilizzare alcun tipo di busta.

Il non ricicilabile e la plastica vanno conferiti con sacchetti trasparenti o semitrasparenti, mentre per l’organico vanno utilizzate le buste biodegradabili e compostabili che si possono ritirare gratuitamente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico allestito all’interno dell’ex Tribunale in via Fratelli Rosselli a Fasano e aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00.

I conferimenti errati comportano il mancato ritiro della frazione e sanzioni amministrative, anche per quanti utilizzano in maniera impropria le isole ecologiche informatizzate, videosorvegliate h24. Conferire in maniera non corretta genera un duplice effetto negativo: il primo si traduce in una sostanziale mancanza di rispetto nei confronti dell’ambiente in cui si vive; il secondo di natura economica perché pregiudica lo sforzo della maggioranza dei cittadini fasanesi.

Infatti, i conferimenti errati si tramutano in costi aggiuntivi a carico del Comune di Fasano e, dunque, di tutti i cittadini.