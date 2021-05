“#senzamuro”, l’ex mercato ortofrutticolo si apre e si trasforma

L’ex mercato ortofrutticolo si apre e si trasforma con la rigenerazione urbana che riqualificherà l’intera area.

Oggi, giovedì 6 maggio, alle 10.00, nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo (in via Fascianello) è prevista la conferenza stampa di presentazione del progetto #senzamuro per il quale il Comune si candida al “Bando pubblico per l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” (DPCM 21 gennaio 2021).

Interverranno: il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore all’Urbanistica Gianluca Cisternino.

Nel corso della conferenza stampa sarà presentato il questionario che sarà proposto all’intera cittadinanza. La comunità, infatti, sarà chiamata a lanciare idee, proposte, esprimere la propria opinione sulle migliori scelte da adottare per ridare vita all’ex mercato ortofrutticolo.

La conferenza si svolgerà nel rispetto di tutte le norme antiCovid-19: uso obbligatorio della mascherina su naso e bocca, distanziamento fisico di almeno un metro, igienizzazione delle mani.