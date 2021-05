Progetto “HERMES”, alla ricerca di operatori economici per la realizzazione degli eventi previsti

Nell’ambito del progetto denominato "Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest", acronimo “HERMES”, progetto infrastrutturale finanziato a valere sulle risorse del PROGRAMMA INTERREG V-A Grecia – Italia 2014/2020, che mira a rafforzare la sinergia tra istituzioni pubbliche e private per promuovere e potenziare l'identità socio-culturale territoriale comune greca e pugliese attraverso interventi integrati che includono opere infrastrutturali in siti archeologici / rupestri dismessi, interventi di accessibilità e progetti culturali innovativi pianificati e gestiti in modo sostenibile, il Comune di Fasano, in qualità di capofila, dovrà occuparsi dell’organizzazione di n. 1 laboratorio di teatro, n.1 laboratorio di musica e n.1 show finale.

Ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procede, pertanto, ad espletamento di apposita indagine esplorativa di mercato, con contestuale richiesta di presentazione di proposta, finalizzata all’individuazione di operatori economici presenti sul territorio, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che siano in possesso dei requisiti richiesti, per l’organizzazione e realizzazione degli eventi previsti dal progetto e che siano accreditati nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – MEPA.