Continua a calare il numero dei positivi al COVID-19. Al momento i casi sono 72 (una settimana fa erano 120). Lo comunica la Asl nel consueto bollettino.

Dati sempre più incoraggianti che spingono a guardare con ottimismo al prossimo futuro e che ancora una volta premiano l’impegno di tutti i cittadini nel rispetto delle regole.

Nello specifico, analizzando i numeri degli attualmente positivi, a Fasano sono 10 (pari al 13,9%) nella fascia di età tra gli 0 e i 18 anni, 48 (pari al 66,7%) tra i 19 e i 64 anni, 11 (pari al 15,3%) tra i 65 e i 79 anni e 3 (pari al 4,2%) oltre gli 80 anni.

«I sacrifici compiuti da tutti voi che ringrazio ancora una volta per il senso di responsabilità, stanno dando i frutti sperati - dice il sindaco Francesco Zaccaria -. Proprio per questo motivo non bisogna abbassare la guardia: solo così potremo continuare a far scendere il numero dei contagi.

Vi chiedo come sempre di essere prudenti: mascherina usata correttamente coprendo naso e bocca, distanziamento fisico e igienizzazione delle mani sono la prima difesa dal virus. Alla luce di questi dati che sono in diminuzione a Fasano come nella maggior parte dei territori e dell’incremento del numero di vaccinazioni, mi auguro che il Governo possa rivedere la decisone sul coprifuoco che rappresenta un forte limite alla ripartenza delle attività commerciali e turistiche della nostra zona».