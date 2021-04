“Non possiamo…Ma ci siamo!”, la Giornata Pro-Fasano

Lo stadio Vito Curlo sarà chiuso al pubblico almeno fino al 31 maggio, ma l’associazione Il Fasano Siamo Noi e l’U.S. Città di Fasano hanno deciso ugualmente di organizzare la classica Giornata Pro-Fasano, in occasione della gara interna tra la compagine biancazzurra e l’Altamura, in programma per il 9 maggio alle 16 e valida per la 12^ giornata di ritorno della Serie D.

Ricalcando il motto dell’iniziativa “Non possiamo…Ma ci siamo!”, nella circostanza sarà infatti possibile acquistare il tagliando simbolico del proprio settore preferito, al fine di sostenere il club calcistico ed il sodalizio rappresentante il calcio popolare, impegnatisi tra le altre cose a trasmettere gratuitamente gran parte delle partite dell’attuale campionato.

Il costo dei biglietti è di 5€ per la “Curva”, 10€ per la “Tribuna Laterale” e 30€ per la “Tribuna Centrale”, con l’acquisto dei tagliandi che permetterà di partecipare ad un’estrazione avente come premi una serie di gadget biancazzurri, e soprattutto cinque abbonamenti per la Curva, tre per la Tribuna Laterale, ed uno per la Tribuna Centrale, validi per assistere dal vivo alle gare dell’US Città di Fasano nella prossima stagione.

I biglietti saranno disponibili a partire da sabato 1° maggio online, sulla pagina Facebook de Il Fasano Siamo Noi - https://www.facebook.com/ilfasanosiamonoi/ e nei seguenti punti:

- Uffici Stadio Vito Curlo (Via D’Acquisto, 1)

- Bar Caffè Antico (Via San Francesco da Paola, 29)

- Tabaccheria Il Punto (Via Fratelli Rosselli, 18)

- Tabacchi e Telefoni di Giacomo Rosato (Piazza Ciaia, 17)

- Tabacchino da Celeste (Via Fascianello, sn)

- Associazione Fasano Antirazzista (Via Togliatti, 52)

L’iniziativa sarà presentata con una conferenza stampa che si terrà in diretta streaming venerdì 30 aprile alle ore 19 sulla sopracitata pagina Facebook de Il Fasano Siamo Noi.