Liuzzi espone a Visioni Altre Gallery per commemorare le vittime della Pandemia

Oronzo Liuzzi espone a Visioni Altre Gallery di Venezia per commemorare il ricordo di tutti coloro che per causa della Pandemia ci hanno lasciati.

“NUVOLE - 100 artisti per ricordare” è il titolo di questa grande installazione e vuole essere una azione commemorativa a ricordo, ad un anno della pandemia, di tutti quelli che al mondo dell’arte e della cultura ci hanno, in silenzio, lasciato per il volo della dipartita.

Inaugurazione 6 maggio alle ore 19.00. Durante l’inaugurazione i due artisti e performer Adolfina de Stefani e Antonello Mantovani daranno vita ad una azione performativa dal titolo “VIAGGIO DELLA DIPARTITA”.

La mostra curata da Adolfina de Stefani in collaborazione con Aurora Cappello è visitabile dal 6 al 28 maggio 2021, dal mercoledì̀ alla domenica con orario 11:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00.

NUVOLE vite appese che squarciano l’orizzonte succubi di un moto che - ora - nell’immobilità, appare arrestato, vite comunque presenti nel loro segno carnale indelebile: forte e insostituibile.

NUVOLE immagine leggera che conduce a mondi immaginari dove le energie si intrecciano e aleggiano noncuranti mentre il mondo intero sta subendo un cambiamento.

Cambiamento necessario, una trasformazione dove la morte necessariamente deve essere vista come una rigenerazione.

Tanti messaggi eterogenei che comunicano che l’arte non muore mai, una sorgente limpida, sincera, ricca di creatività̀, che disseta i suoi affluenti.

In questa dipartita a noi restano le memorie, una stratificazione storica di intrecci polivalenti ... che restano in vita affinché́ ancora ci parlino.