Il Fasano sfiora il colpaccio a Nardò ma viene raggiunto nel finale

Nel recupero della settima giornata di Campionato di Serie D, Fasano e Nardò si sono dati battaglia al “Giovanni Paolo II”, stadio della città neretina.

Al vantaggio di Melillo, arrivato con uno bello scambio in area con Gentile, il Nardò è riuscito a rispondere all’ultimo giro di lancette con una gran punizione di Scialpi che non ha lasciato scampo a Suma e ha fissato il punteggio sul risultato di 1-1.

Nonostante il divario in classifica tra le due compagini, il Fasano torna a casa non con 1 punto guadagnato ma con 2 punti persi: i biancazzurri infatti, dopo aver dominato per buona parte della gara e dopo essere andati diverse volte vicini al raddoppio, recriminano per un calcio di rigore non concesso a Lopez, atterrato in piena area di rigore. Nonostante la superiorità numerica dovuta all’espulsione del granata Stranieri, i ragazzi di mister Costantini vedono sfumare la vittoria al fotofinish nell’unico modo in cui sarebbe potuto accadere, ovvero su calcio piazzato. Ingenuo è stato infatti l’intervento falloso di De Miranda da cui è poi scaturito il pareggio, su magistrale esecuzione del numero 10 neretino.

“Ci troviamo a commentare ancora una volta una prestazione molto simile alle ultime partite – ha commentato a fine gara l’allenatore biancazzurro – abbiamo avuto tanta determinazione, abbiamo giocato una partita gagliarda ma l’ennesima ingenuità nel finale ci punisce. C’è rammarico, dobbiamo tornare a lavorare nella fase di realizzazione perché creiamo troppe occasioni ma ne concretizziamo poche. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorando quotidianamente sulla testa. La prestazione è stata importante, abbiamo giocato una grande gara… i gol arriveranno!”

TABELLINO

Ac Nardò-Us Città di Fasano: 1-1 (0-0)

Ac Nardò: Milli, Romeo, Mengoli (16’st Semiao), Cancelli, Caputo, De Giorgi (22’st Stranieri), Lezzi (34’st Scialpi), Valzano (37’st Palazzo), Nicolao, Rimoli (16’st Gallo), Tornros.

A disposizione: Centonze, Trinchera, Politi, Massari. Allenatore: Danucci.

Us Città di Fasano: Suma, Camara, Urquiza, Meduri, Lopez Petruzzi, De Miranda, Amoruso (25’st Taddeo), Bernardini (1’st Urruty), Dambros (34’st Lopez), Melillo (37’st Nellar), Gentile (31’st Dellino).

A disposizione: Pontet, Omerovic, Gille, Trovè. Allenatore: Costantini

Reti: 12’st Melillo (F), 49’st Scialpi (N)

Ammoniti: Urquiza (F), Caputo (N), Dellino (F), Lezzi (N).

Note: Espulso al 44’ Stranieri (N). Espulsione diretta per fallo da ultimo uomo su Dellino. Rec. p.t. 1’s.t. 5’

Arbitro: Mori di La Spezia.