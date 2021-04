Certificazione online, implementato il servizio del Comune di Fasano

Certificati online per tutti i residenti nel Comune, non solo per gli iscritti nella scheda di famiglia. Il servizio di certificazione e autocertificazione digitale, partito a dicembre, è stato oggi implementato per offrire maggiori e più efficienti servizi ai cittadini.

D’ora in poi quindi è possibile richiedere i certificati non solo per gli iscritti nella scheda di famiglia, ma anche per tutti i residenti nel Comune di Fasano.

Per usufruire del servizio è sufficiente collegarsi al portale del sito istituzionale del Comune di Fasano cliccando sul link https://portale.comune.fasano.br.it , registrarsi, e con i dati SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica) accedere al modulo di certificazione online.

L’utente ha la possibilità di riprodurre in tempo reale certificati e comporre autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, dei residenti del Comune di Fasano, indicando il codice fiscale di colui per il quale il certificato è richiesto.

Il servizio informatizzato di certificazione online consente ai cittadini residenti nel Comune di Fasano di produrre via web, dal proprio PC di casa, in totale autonomia, autocertificazioni e certificati anagrafici.

I certificati possono essere emessi con o senza marca da bollo.

Nel caso vengano richiesti senza marca da bollo, occorre darne adeguata motivazione, selezionando una delle casuali previste dal sistema.

Se per il certificato è prevista la marca da bollo il pagamento della stessa avviene online con l’utilizzo della carta di credito.

«La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione significa offrire servizi più veloci e più efficienti ai cittadini – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Su questo punto la nostra amministrazione ha lavorato molto in questi anni per snellire i tempi della burocrazia e favorire un accesso più semplice e più immediato dei cittadini ai servizi comunali. La certificazione online consente ottimizzazione dei tempi e rapidità di accesso alla pubblica amministrazione nell’ottica della realizzazione concreta di un rapporto più immediato e diretto tra cittadini e Comune».

Ricordiamo che attualmente questi di seguito elencati sono i certificati che si possono produrre online:

anagrafico di nascita;

anagrafico di morte;

anagrafico di matrimonio;

di cancellazione anagrafica;

di cittadinanza;

di esistenza in vita;

di residenza AIRE;

di stato civile;

di stato di famiglia;

di stato di famiglia e di stato civile;

di residenza in convivenza;

di stato di famiglia AIRE;

di stato di famiglia con rapporti di parentela;

di stato libero;

anagrafico di unione civile;

di contratto di convivenza;

storico di residenza alla data.

Queste le autocertificazioni: