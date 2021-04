Contagi in calo e vaccinazioni in aumento. Due buone notizie che spingono ad avere fiducia.

Sono 154 i casi di Covid-19 a Fasano. Lo ha comunicato oggi la Asl nel consueto bollettino settimanale. Il numero dei contagi è nettamente diminuito rispetto a sette giorni fa. La curva segna così la tanto sperata flessione.

Nello specifico, analizzando i numeri degli attualmente positivi, a Fasano sono 13 (pari al 8,4%) nella fascia di età tra gli 0 e i 18 anni, 101 (pari al 65,6%) tra i 19 e i 64 anni, 29 (pari al 18,8%) tra i 65 e i 79 anni e 11 (pari al 7,1%) oltre gli 80 anni.

«Finalmente c’è un notevole calo nel numero di cittadini fasanesi positivi al Coronavirus - dice il sindaco Francesco Zaccaria -, questo significa che siamo sulla strada giusta. I sacrifici compiuti da tutti i cittadini, che ringrazio ancora una volta per il senso di responsabilità, stanno dando i frutti sperati. Proprio per questo motivo non bisogna abbassare la guardia: solo così potremo continuare a far diminuire il numero dei contagi.

Siate prudenti: mascherina usata correttamente coprendo naso e bocca, distanziamento fisico e igienizzazione delle mani».

La vaccinazione intanto continua in maniera spedita: sono infatti più di 6mila i fasanesi che hanno ricevuto almeno la prima dose: «Il mio è quello di seguire tutte le indicazioni e i protocolli predisposti dalla regione e di vaccinarci per raggiungere quanto prima l’immunità di popolazione. Pertanto, fidiamoci dei medici e della loro competenza: sono gli unici che possono indicarci il vaccino più idoneo, sono gli unici a poterci dire di fare o non fare un determinato vaccino»