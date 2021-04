Covid, Assoeventi-Federmep, «Dal CTS ci aspettiamo data apertura eventi privati»

«Non è possibile nel nostro settore adeguarsi a decisioni governative e tecniche last minute

«Dalla riunione del Comitato Tecnico Scientifico ci aspettiamo una data precisa per la riapertura del comparto del wedding e degli eventi privati».

Ad affermarlo in una nota Michele Boccardi, presidente di Assoeventi (l'associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding) e Serena Ranieri, presidente di Federmep (la Federazione matrimoni ed eventi privati).

«Non smetteremo mai di ricordare – proseguono - che il nostro settore opera con una programmazione semestrale ed annuale, per cui sarebbe impossibile per noi adeguarci a decisioni governative e tecniche last minute.

Abbiamo già predisposto un protocollo di prevenzione per le riaperture in sicurezza con la Regione Puglia, che può servire da modello anche a livello nazionale, per far ritornare a lavorare migliaia e migliaia di imprese e professionisti della vastissima filiera che è dietro all'organizzazione di un matrimonio e degli altri eventi privati».