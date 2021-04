Erogati i contributi per le famiglie con minori

Sono 337 le domande liquidate relative alla misura straordinaria di aiuto economico a sostegno di nuclei familiari con almeno due figli minori a carico.

Il contributo di 100 euro a bambino è stato accreditato direttamente sul conto corrente bancario dei beneficiari.

In totale le richieste pervenute sono 400: 63 risultano ammesse con riserva perché incomplete e in questi giorni le famiglie interessate saranno contattate dall'ufficio dei Servizi Sociali.

«Questa misura è un sostegno concreto alle famiglie. Un sostegno che è ancora più prezioso in questo difficile momento di emergenza - dice il sindaco Francesco Zaccaria -. Il contributo si aggiunge agli altri interventi adottati dalla nostra amministrazione in favore delle famiglie in segno di una vicinanza reale con supporti e ristori concreti».

«Questo contributo non è che un piccolo ulteriore sostegno - afferma l'assessore alle Politiche Sociali Angela Carrieri - che l'Amministrazione ha pensato di destinare alle famiglie composte da più di due minori. Sono consapevole che molte famiglie continuano ad essere in difficoltà a causa di questa emergenza sanitaria che da più di un anno costringe tutti a notevoli sacrifici: l'Ufficio dei Servizi Sociali, impegnato in prima persona nel sostegno alla comunità anche durante la pandemia, continuerà ad essere a disposizione di tutti i cittadini attraverso lo sportello telefonico (080/4394298)».