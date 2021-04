Impegno a Lavis contro il Pressano per l’Acqua & Sapone Junior Fasano

Brindato con un doppio successo casalingo al rientro in campo dopo due mesi di stop causa Covid, è tempo di tornare anche in trasferta per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, impegnata stasera alle ore 19 a Lavis contro il Pressano nel match valido per la 25^ giornata della Serie A Beretta.

Non si preannuncia certo un impegno semplice quello in terra trentina per Flavio Messina e compagni, consci di affrontare una squadra dalle importanti individualità nonostante un cammino in campionato talvolta altalenante. La compagine giallonera, allenata da Alessandro Fusina, ha infatti collezionato finora 24 punti (due in più della Junior, ma con quattro gare in più disputate), frutto di 12 successi e 10 sconfitte, una delle quali maturate proprio a Fasano nel match d’andata per 23-20. Dopo la vittoria di sabato scorso sul Merano, il Pressano cercherà dunque di dare continuità al proprio percorso, alla ricerca di un piazzamento tra le prime quattro che garantirebbe il pass per una competizione europea, ma analogamente motivata è la formazione biancazzurra, che punta a conquistare un successo che metterebbe definitivamente in cassaforte il discorso salvezza.

La gara, che sarà arbitrata dai sig.ri Marcello Carrino e Stefano Pellegrino e che sarà come sempre trasmessa in diretta streaming sul portale ElevenSport, si preannuncia così equilibrata e frizzante, come emerge anche delle parole alla vigilia del coach fasanese Francesco Ancona: «Negli ultimi anni le sfide con il Pressano sono sempre state belle ed equilibrate, e certamente quella di oggi potrebbe non essere da meno. Noi veniamo da due vittorie fisicamente dispendiose dato che eravamo reduci da lungo stop, ma siamo pronti per questa partita indubbiamente difficile. Abbiamo cercato di recuperare in settimana le energie, e vogliamo giocarci le nostre carte per provare a fare risultato».

Il quadro completo di giornata: Bolzano-Sassari, Cingoli-Fondi, Bressanone-Siena, Appiano-Siracusa, Pressano-Fasano, Molteno-Cassano Magnago, Merano-Conversano (rinviata per Covid). Riposerà il Trieste.

Classifica: Conversano 37 (20), Sassari 31 (21), Bolzano 27 (21), Siena 25 (22), Pressano 24 (22), Merano 24 (22), Cassano Magnago 24 (22), Junior Fasano 22 (18), Bressanone 22 (22), Appiano 17 (21), Trieste 16 (21), Siracusa 15 (21), Cingoli 13 (20), Fondi 12 (22), Molteno 9 (22). Tra parentesi le gare disputate.