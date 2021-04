La Bs Sport Fasano in fermento per il torneo Fit Padel Open

Giorni di fermento al centro sportivo della Bs sport Fasano per l’organizzazione di un torneo Fit Padel Open che attirerà in zona i migliori giocatori della disciplina sparsi sul territorio nazionale per un ricco montepremi di 2000 euro. Gli organizzatori della Bs padel Fasano sono certi che ci saranno anche atleti della Top 10 nazionale, ma come spesso accade in queste circostanze il montepremi ed i punti in palio saranno un ghiotto richiamo anche per gli amanti della disciplina provenienti da oltre confine.

“Si fa sul serio!” questo lo slogan d’effetto usato dalla Bs Padel per un torneo di Doppio Maschile e di Doppio Femminile di Fit Padel Open che gode dell’apporto del title sponsor Lido Pettolecchia.

La disciplina del padel in zona ha oramai il suo quartier generale alla Bs sport Fasano dove l’associazione Bs padel sta lavorando alacremente per dare un respiro nazionale al grosso movimento di appassionati che con puntualità fanno visita alla splendida struttura nata di recente.

Il torneo Fit Padel Pettolecchia Open accenderà le luci della ribalta nazionale sulla città di Fasano per un ricco montepremi di 2000 euro che non è facile trovare nelle competizioni di questa disciplina sparse sull’intero territorio nazionale. Un forte richiamo che farà diventare i campetti della Bs sport Fasano una vetrina importante per gli amanti del Padel.

La quota d’iscrizioni è di 25 euro per gli uomini e le donne, mentre è di 20 euro per gli Under 18. Per info ed iscrizioni asdbspadelfasano@gmail.com