Vaccino Covid-19, la denuncia del cittadino: «È un paradosso, anzi è una vera e propria oscenità»

«È un paradosso, anzi è una vera e propria oscenità quello che sta accadendo a Fasano e, purtroppo, pare che la stessa situazione si stia verificando anche in altri paesi della Puglia».

Esordisce così la nota di denuncia del cittadino Giuseppe Vinci.

«Non si rispettano le regole e prevale ancora la logica del clientelismo: i soliti furbetti, che non hanno alcun titolo per accedere ai vaccini anti-Covid-19, riescono a farsi vaccinare sfruttando conoscenze e favori.

E le persone più a rischio, con patologie gravi, malati oncologici, diabetici, immunodepressi con seri problemi di salute sono invece dimenticati, invisibili. Ogni giorno che passa, aspettando il loro turno, rischiano di contagiarsi. Un contagio che sicuramente porterebbe con sé tante complicazioni e potrebbe anche costare la vita.

Eppure il “piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov2” parla chiaro: nella parte riguardante le “raccomandazioni sui gruppi della vaccinazione” sono state definite le categorie da vaccinare e le priorità.

Tra queste rientrano i più fragili, ovvero le persone più vulnerabili che, affette da particolari patologie, dovrebbero essere vaccinate per prime.

Invece in Puglia funziona al contrario e a Fasano ancora peggio.

È una situazione da denunciare e che evidenzia come, chi di dovere, non sia in grado di gestire la somministrazione dei vaccini.

Oltre alla confusione sul piano dei vaccini (con annunci su possibilità di vaccinazione il giorno prima dato via social), c’è l’indecenza dei favoritismi a cui è necessario ribellarsi.

Sono tante le persone che stanno approfittando della situazione, mentre i più fragili restano ad aspettare i comodi di gente senza scrupoli.

La regione Puglia e la Asl di Brindisi diano delle risposte in merito. È assurdo che Fasano neghi la priorità alla vaccinazione ai più fragili, è un diritto che è stato calpestato e che va ripristinato al più presto».