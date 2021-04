Isole ecologiche a Fasano: è assolutamente vietato lasciare i rifiuti per terra

Le isole ecologiche informatizzate sono uno strumento innovativo del sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani attivo nel Comune di Fasano.

Presenti in diversi punti del territorio, i cittadini possono conferire negli appositi contenitori rifiuti come organico, non riciclabile, pannolini, plastica, vetro e carta grazie all’uso di una ecotessera personalizzata.

Quando il limite della capienza è raggiunto, lo sportellino di riferimento non si aprirà fino all’intervento degli operatori che provvederanno a svuotare celermente il contenitore.

Va sottolineato che è ASSOLUTAMENTE VIETATO abbandonare i propri rifiuti, in qualunque caso e nello specifico all’esterno dell’isola ecologica.

È sufficiente recarsi in una delle altre isole ecologiche informatizzate presenti sul territorio di Fasano, ognuna delle quali è dotata di un sistema di videosorveglianza, per conferire correttamente, senza sporcare la zona adiacente. L’abbandono dei rifiuti è un reato penalmente perseguibile.

Si ricorda, altresì, che oggetti come le cassette di legno ed in plastica NON vanno conferite alle isole ecologiche informatizzate, ma vanno portate al Centro Comunale di Raccolta per un più adeguato smaltimento.