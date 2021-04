Accettate 791 domande per l’assegnazione del bonus alimentare

L'Amministrazione comunale nella persona dell’assessore alle Politiche Sociali Angela Carrieri informa che da oggi lo sportello on line per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei buoni spesa è chiuso per esaurimento delle risorse messe a disposizione.

Tutti coloro che hanno inoltrato domanda, ma che non hanno ricevuto il PIN, non saranno ammessi alla misura di sostegno economico dei buoni spesa.

«A fronte di 951 domande pervenute allo sportello on line - spiega l’assessore Carrieri - abbiamo accettato 791 istanze, 5 sono in attesa (di verifica in quanto incomplete) e dovrebbero essere accettate, 26 sono le domande ritirate o escluse, mentre 129 sono rimaste fuori».