Via Francigena 2021, le tappe a Fasano dello storico itinerario

Storia, cultura, identità, turismo. Elementi che fanno parte del DNA pugliese e che caratterizzano l’itinerario della Via Francigena, itinerario storico che si esprime attraverso un fascio di strade, sulle quali si è formata la storia dell’Europa nei secoli scorsi.

La Via Francigena promuove un patrimonio legato alle identità culturali europee esaltando i valori dei cammini e dei pellegrinaggi, a partire dallo sviluppo sostenibile dei territori attraverso un approccio culturale, identitario, turistico.

"Via Francigena. Road to Rome 2021” è il nome del grande evento che l'Associazione Europea delle Via Francigene (AEVF) organizza in occasione del 20° anniversario della sua fondazione: un grande momento di festa, una lunga marcia a staffetta, da percorrere a piedi e in bicicletta, lungo i 3.200 km della Via Francigena.

Tutte le info su: https://www.viefrancigene.org/it/ .

Anche Fasano sarà protagonista del passaggio di questi viandanti provenienti da tutta Europa:

- La prima tappa è prevista per domenica 10 ottobre 2021: partendo da Monopoli, precisamente dal Castello Carlo V, il viandante percorrerà il Lungomare Santa Maria e il suo prolungamento, il Lungomare San Vito, per circa 7km di costa fino ad arrivare a Contrada Egnazia. Proseguendo per altri 2 km, arriverà in centro a Savelletri in via del Porto.

Di qui, dirigendosi verso la tratta Savelletri – Torre Canne, il viandante potrà godere dei più caratteristici scenari del territorio, vaste distese di ulivi secolari (talvolta millenari) con le loro forme straordinarie, frutto del lavoro del tempo e di generazioni di contadini che in questi campi hanno saputo lasciare il segno della loro infaticabile opera.

- La seconda tappa è prevista per lunedì 11 ottobre 2021: partendo dal centro di Torre Canne il viandante imboccherà Via Eroi del Mare ed immediatamente scenderà verso i lidi della litoranea, attraversandoli per circa 1,5 km immettendosi successivamente, prima in una stradina che corre parallella alla costa e, dopo 300 metri, rientrerà sulla spiaggia e procederà in quella direzione per i successivi 3 km.

Il percorso, per una lunghezza totale di 25,2 km, porterà direttamente al centro di Torre Santa Sabina, località balneare in territorio di Carovigno.