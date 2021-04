Un nuovo look per il Pta di Fasano: un sondaggio tra i cittadini

“Colora il tuo Pta”, un sondaggio tra i cittadini di Fasano per il nuovo look del Presidio Territoriale di Assistenza. L’iniziativa è lanciata dalla Direzione dei lavori nell’ambito della ristrutturazione avviata di recente.

«Dopo il successo di partecipazione dei brindisini, che nel 2016 hanno scelto le colorazioni delle facciate esterne dell’ospedale Perrino – spiega il direttore dei lavori, l’ingegner Renato Ammirabile – questa volta vogliamo coinvolgere tutti i fasanesi per trasmettere una nuova energia non solo ai pazienti e agli operatori sanitari, ma all'intero paese. Invitiamo gli abitanti a decidere i colori del Pta, votando una delle quattro proposte: tre ispirate alle sfumature del tufo pugliese, dal sabbia al terra, (Barocca, Bizantina, Saracena) e una soluzione più tecnologica con un rivestimento in pietra (Messapica)”.

Il sondaggio parte sulla pagina Facebook aziendale “ASL Brindisi” e durerà per 8 giorni, dal 1 all’8 aprile 2021. La scelta viene effettuata con un like sulla foto prescelta all’interno dell’𝗮𝗹𝗯𝘂𝗺 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗼 “𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮 𝗶𝗹 𝘁𝘂𝗼 𝗣𝘁𝗮". Si possono esprimere al massimo due preferenze su quattro immagini.